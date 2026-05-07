Из Москвы-реки выловили 25-киллограмовую рыбу

Рыбаки выловили из Москвы-реки сома весом примерно 25 килограммов, сообщил очевидец Владимир Нишуков РИА Новости. По его словам, участники улова не определились, что будут делать с рыбой дальше.

Я ехал где-то в районе шести часов [вечера] по набережной со стороны Киевского вокзала и увидел, как стоит толпа человек из шести. Оказалось, что уже час там мужики тянут сома. При мне они его вытащили, — рассказал Нишуков.

Мужчина добавил, что прохожий поинтересовался стоимостью улова, на что рыбак ответил: такую рыбу могут оценить примерно в 8 тыс. рублей. Также один из участников отметил, что, по его мнению, все, что водится в Волге, можно встретить и в Москве-реке.

Ранее у побережья Ираклиона на греческом острове Крит выловили ядовитого иглобрюха массой около восьми килограммов. Экземпляр передали специалисту Греческого центра морских исследований, ихтиологу Манолису Метаксакису. Он отметил, что это один из самых крупных иглобрюхов, обнаруженных в регионе.