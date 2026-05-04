Раскрыто, с кем на самом деле сражаются ВС России под Сумами и Харьковом

Раскрыто, с кем на самом деле сражаются ВС России под Сумами и Харьковом Военэксперт Артамонов: ВС РФ под Харьковом имеют дело не с ВСУ, а с армией НАТО

Под Харьковом и Сумами Вооруженные силы России противостоят не украинской армии, а войскам НАТО, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. Таким образом, по его мнению, РФ необходимо расширить буферную зону до Одессы до того момента, как силы Альянса нарастят свои возможности.

На Сумском и Харьковском направлениях я предвижу, что украинская сторона не даст российской армии решительно передвигаться еще очень-очень долго, если только не использовать тяжелые виды боевой техники, потому что там прямой ход на Черниговщину и Киев. К сожалению, усугубляется это тем, что, на мой взгляд, мы все больше имеем дело с армией НАТО, а никак не с ВСУ, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что потенциал войск Альянса постоянно растет. По словам военного эксперта, в настоящее время западноевропейские государства стали не только центрами производства вооружений для ВСУ, но и площадками для обучения военных кадров.

России предстоит освобождать Черноморскую полосу, как минимум Херсон, скорее всего, при создании буферной зоны вплоть до Одессы. Это минимально. Чем быстрее мы решим эту задачу, тем с менее сильным оппонентом мы столкнемся, учитывая, что противник тоже наращивает мощь. Это очевидно, — резюмировал Артамонов.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что ВСУ укомплектовали подразделения 106-й отдельной бригады теробороны в Сумской области молодыми людьми в возрасте от 18 до 22 лет. Согласно обнародованным данным, украинская сторона понесла значительные потери в результате огневого поражения.