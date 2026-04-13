В Госдуме объяснили, зачем регионы вводят выплаты беременным школьницам Депутат Бессараб: отказ в выплате 100 тыс. беременной школьнице был бы жестоким

Региональные выплаты беременным несовершеннолетним девушкам в размере около 100 тыс. рублей — это не стимулирование ранних беременностей, а необходимая мера поддержки, заявила в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя практику, введенную в ряде субъектов РФ. По ее словам, школьница и студентка техникума могут быть ровесницами, а отказ в поддержке по формальному признаку несправедлив.

Если это уже случилось, что делать региону? Не оплачивать этой девочке соответствующее пособие? Это было бы жестоко, согласитесь, — сказала Бессараб.

Бессараб подчеркнула, что организм юной девушки объективно не готов к вынашиванию ребенка, но если беременность уже наступила, государство не должно оставлять ее без помощи.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Документ, опубликованный на портале правовых актов, вносит изменения в статью 70 ТК РФ, расширяя действующую льготу, которая прежде распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.