Раскрыта хитрая схема мошенников в преддверии 9 Мая

В преддверии 9 Мая злоумышленники начали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, которые якобы нашли сведения о пропавшем во время Великой Отечественной войны родственнике, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, цель аферистов — выманить у граждан код из СМС и получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Мошенники в преддверии 9 Мая стали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы нашедших сведения о пропавшем в годы ВОВ родственнике. Суть схемы: от имени поисковиков злоумышленники шлют сообщения, в которых утверждают, что отыскали данные о пропавшем в 1941–1945 годах военном. Они просят перейти по ссылке, после — отправить код из СМС. На самом деле граждане попадают на фишинговый сайт, имитирующий архивный ресурс, где собирают персональные данные. Код из СМС дает мошенникам доступ к аккаунту на «Госуслугах», — сказал Щербаченко.

Он добавил, что злоумышленники могут давить на срочность, требуя немедленно подтвердить информацию о погибшем родственнике. По словам доцента, не стоит сообщать коды из СМС незнакомым гражданам, а также переходить по подозрительным ссылкам.

Не отвечайте на звонки незнакомцам. Услышав что-то странное — просьбу кода из СМС или давление, незамедлительно положите телефон и не говорите да. Также не подтверждайте свои данные, что вы действительно «Иван Иванович». Не сообщайте код из СМС никому, даже если звонят из соцзащиты. Не переходите по ссылкам из сообщений незнакомцев в мессенджерах и по электронной почте. Не устанавливайте неизвестные приложения. Проверяйте информацию на официальных сайтах, — подытожил Щербаченко.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники в мессенджерах используют схему обмана под видом «легкой подработки» или «удаленной работы» без опыта и вложений. Злоумышленники обещают фиксированный процент от суммы выполненного задания.