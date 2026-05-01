В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тыс. рублей

Миронов: МРОТ в России должен вырасти до 60 тыс. рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже 60 тыс. рублей. По его словам, которые передает РИА Новости, пенсии должны находиться на том же уровне.

Мы требуем: нужно повышать минимальный размер оплаты труда. Сегодня официальный МРОТ в России — чуть выше 27 тысяч рублей. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тысяч рублей, — сказал лидер партии.

Миронов также рассказал, что 1 мая «Справедливая Россия» проводит традиционную маевку, что, по его словам, является еще одной возможностью заявить о необходимости защиты прав трудящихся в России. Кроме того, политик добавил, что исходя из этого в законе необходимо закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда.

Ранее депутат подчеркивал, что средства для повышения МРОТ можно взять за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья и повышения налогов для банков и сверхбогатых топ-менеджеров. По его мнению, налог на роскошь должен стать справедливым.