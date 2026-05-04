Директор «Красмаша» задержан по делу о взятке

NGS24.RU: глава «Красмаша» Гаврилов мог стать фигурантом уголовного дела

В Красноярске задержан генеральный директор «Красноярского машиностроительного завода» Александр Гаврилов, сообщает портал NGS24.RU. Сведения о возможных следственных действиях подтверждает и депутат горсовета Иван Петров, отмечая, что правоохранители работали на территории предприятия в течение двух недель.

По версии источников издания, поводом для интереса силовиков могло стать подозрение в получении взятки в размере 3 млн рублей. В самом «Красмаше» сотрудники отказываются обсуждать ситуацию по телефону, ограничиваясь краткими ответами.

Ранее мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали по подозрению в совершении должностных и коррупционных преступлений. По данным СКР, задержание связано с изъятием земельного участка площадью свыше 1,3 тыс. квадратных метров на территории одного из санаториев. Следователи провели обыски и первые допросы. Адвокат Вадим Багатурия сообщил, что чиновнику может грозить до 15 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Культура

Семья и жизнь

Общество

