01 мая 2026 в 18:06

Украинский чиновник попался на воровстве при закупке жилья для переселенцев

Главу военной администрации на Украине заподозрили в хищении 20 млн гривен

Бывшего главу Лисичанской городской военной администрации на Украине задержали по подозрению в хищении 20 млн гривен (34 млн рублей), сообщает Национальное антикоррупционное бюро страны. Чиновник попался при закупке жилья для переселенцев.

По данным следствия, в 2022 году чиновник вместе с сообщниками приобрел детский лагерь в Кировоградской области. Впоследствии этот объект был перепродан за бюджетные 35 млн гривен (59 млн рублей). Согласно заключению экспертизы, реальная стоимость лагеря была завышена на 19,3 млн гривен (более 32 млн рублей).

Ранее стало известно, что директор НАБУ Семен Кривонос подозревался в подкупе студентов в 2008 году. Речь шла о том, чтобы молодые люди проголосовали за партию Юлии Тимошенко на выборах в Киевский городской совет.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы завершил этап представления доказательств по заочному делу в отношении Тимошенко. Украинский экс-премьер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях Вооруженных сил России. Следствие настаивает, что Тимошенко, находясь за границей, намеренно опубликовала в социальных сетях недостоверную информацию о событиях в Буче и Ирпене.

Украина
Европа
коррупция
уголовные дела
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

