31 марта 2026 в 13:47

Суд в Москве завершил следствие по делу Тимошенко

Басманный суд Москвы рассмотрит заочное дело Юлии Тимошенко 21 апреля

Басманный суд Москвы завершил этап представления доказательств по заочному делу в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Политик обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС России. Изначально суд планировал сразу перейти к финальной стадии процесса, однако график слушаний был скорректирован, так как сторона обвинения выступила за перенос.

Судья хотела перейти к прениям, но прокурор попросила отложить заседание, — сообщил источник агентства.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прения пройдут 21 апреля, после чего будет оглашен приговор.

Следствие настаивает, что Тимошенко, находясь за границей, намеренно опубликовала в социальных сетях недостоверную информацию о событиях в Буче и Ирпене. По версии правоохранителей, ее действия были продиктованы мотивами политической и идеологической ненависти к российским военным.

Ранее на Украине частично отменили арест имущества Тимошенко. Сняты ограничения с трех автомобилей (Toyota Land Cruiser, Audi A8 и ГАЗ), принадлежащих ее мужу, а также с двух гаражей в Днепропетровске.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

