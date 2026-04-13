13 апреля 2026 в 17:13

Москвичам пообещали семибалльный ветер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве во вторник, 13 апреля, ожидается ветер с порывами до 15 м/с, что соответствует семи баллам из 12 возможных по шкале Бофорта, сообщил ТАСС Гидрометцентр РФ. При этом в течение дня температура ожидается на уровне 8–10 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с и местами с порывами до 15 м/с, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Московском регионе, скорее всего, не будет плотного снежного покрова до осени. По его словам, ожидается теплая погода и уменьшение площади снежного покрова в регионах Центрального федерального округа.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве в середине апреля ожидается облачная погода с периодическими дождями без резкого снижения температуры. Она уточнила, что 18 и 19 апреля в столице пройдут кратковременные осадки разной интенсивности, однако заметного похолодания не прогнозируется.

До этого руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявлял, что небольшие дожди также ожидаются 14 и 17 апреля. Эксперт пояснил, что осадки связаны с каспийским циклоном, который движется к Москве с юго-восточного направления.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
