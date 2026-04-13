Москвичам рассказали, какие погодные сюрпризы ждут их в выходные

В Москве 18 и 19 апреля ожидается облачная погода с кратковременными дождями разной интенсивности, заявила в беседе с 360.ru синоптик Татьяна Позднякова. При этом, по ее словам, существенного похолодания не будет.

Вновь погода [в Москве в ближайшие выходные] будет облачная с кратковременными дождями различной интенсивности. Хотя фон температуры не изменится. Просто будет дождь, не будет солнца, то есть не будет такой яркий день, хотя температура может остаться около +15 градусов, — отметила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в Москве 14 и 17 апреля ожидается небольшой дождь. Предстоящие осадки синоптик связал с каспийским циклоном, который приближается к столице с юго-востока страны.