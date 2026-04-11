11 апреля 2026 в 12:27

Москва распрощается со снежным покровом до осени

Леус заявил, что снежного покрова в Москве не будет до осени

Москвоский регион с высокой вероятностью больше не накроет плотным слоем снега до осени, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом возможны отдельные снежные осадки.

Как и ожидалось, временный снежный покров, отмеченный вчера некоторыми метеостанциями Москвы и Московской области, сегодня сошел. С большой долей уверенности можно говорить о том, что формирование снежного покрова нынешней весной в столичном регионе не ожидается, хотя пройти снег еще может, — уточнил Леус.

По словам синоптика, также тепло ожидается в регионых ЦФО — снежный покров заметно уменьшится в площади. Леус добавил, что снег вскоре сойдет в Костромской, Брянской, Калужской, Курской и Тульской областях.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пасхальную ночь в Москве может похолодать до 0 градусов. Однако, по его словам, уже днем температура вернется в привычный для апреля диапазон — от 8 до 11 градусов тепла.

