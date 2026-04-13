«В день рождения»: продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева вернется в Россию в свой день рождения, 15 апреля, заявил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, которые передает Общественная служба новостей, поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности».

Это информация из первых уст, — подчеркнул Дворцов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку в отношении певицы и запретить ей продавать квартиру в Москве. Он отметил, что настаивает на таком решении в связи с тем, что Примадонна является аффилированным лицом супруга — шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее певица Вика Цыганова заявила о готовности исполнять песни Пугачевой. Она отметила, что могла бы добавить в свой репертуар несколько произведений коллеги. По ее мнению, в творчестве Пугачевой нет ярко выраженных патриотических композиций, однако среди них есть отдельные песни, которые ей близки по настроению.