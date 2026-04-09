Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 12:18

Пугачеву хотят признать иноагентом и запретить продажу ее квартиры в Москве

Бородин призвал признать Пугачеву иноагентом и запретить продажу ее квартиры

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку в отношении певицы Аллы Пугачевой и запретить ей продавать квартиру в Москве. В беседе с NEWS.ru он отметил, что настаивает на таком решении в связи с тем, что Примадонна является аффилированным лицом супруга — шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Мы просили, чтобы Пугачеву признали иностранным агентом, так как она является аффилированным лицом Галкина. В законе о статусе иноагента четко прописано, что им может стать даже аффилированное лицо. Мы попросим Генпрокуратуру, чтобы там провели проверку по данному факту. Нельзя допустить, чтобы Пугачева продала квартиру в Москве. Как говорят, муж и жена — одна сатана. Мы прекрасно понимаем, что если квартиру продадут, то непонятно, куда эти деньги пойдут, — высказался Бородин.

Ранее риелтор Олег Самойлов заявил, что Пугачевой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у станции метро «Кропоткинская». По его словам, в этой локации выставлено много лотов элитной недвижимости, но спрос на нее сейчас совсем небольшой.

Шоу-бизнес
Алла Пугачева
иноагенты
Виталий Бородин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.