Пугачеву хотят признать иноагентом и запретить продажу ее квартиры в Москве

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку в отношении певицы Аллы Пугачевой и запретить ей продавать квартиру в Москве. В беседе с NEWS.ru он отметил, что настаивает на таком решении в связи с тем, что Примадонна является аффилированным лицом супруга — шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Мы просили, чтобы Пугачеву признали иностранным агентом, так как она является аффилированным лицом Галкина. В законе о статусе иноагента четко прописано, что им может стать даже аффилированное лицо. Мы попросим Генпрокуратуру, чтобы там провели проверку по данному факту. Нельзя допустить, чтобы Пугачева продала квартиру в Москве. Как говорят, муж и жена — одна сатана. Мы прекрасно понимаем, что если квартиру продадут, то непонятно, куда эти деньги пойдут, — высказался Бородин.

Ранее риелтор Олег Самойлов заявил, что Пугачевой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у станции метро «Кропоткинская». По его словам, в этой локации выставлено много лотов элитной недвижимости, но спрос на нее сейчас совсем небольшой.