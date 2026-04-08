«Рынок плохой»: риелтор о перспективах Пугачевой продать квартиру

Певице Алле Пугачевой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у станции метро «Кропоткинская», предположил в разговоре с NEWS.ru риелтор Олег Самойлов. По его словам, в этой локации продается много элитной недвижимости, но спрос на нее сейчас совсем небольшой, и еще неизвестно, сможет ли вообще артистка реализовать апартаменты.

Рынок плохой, вкладывать такие деньги — желающих по пальцам сосчитать. Даже не в эту квартиру, а в «элитку» в районе «Кропоткинской». Если до реальной сделки дойдет, в чем я не уверен, то будет торг. Довольно много там продается старой «элитки», — сказал Самойлов.

Риелтор добавил, что далеко не новый дизайнерский ремонт в стиле классики квартиры Пугачевой нельзя считать минусом. По его словам, любителей среди покупателей всегда достаточно.

Для определенной группы покупателей классика актуальна всегда. Но для сторонников застывших форм это минус, потому что сейчас в моде другие стили, — отметил специалист по недвижимости.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева решила продать единственную квартиру в Москве. По информации источника, объявление публиковать не будут, уже начались закрытые показы «для своих».