08 апреля 2026 в 18:40

«Рынок плохой»: риелтор о перспективах Пугачевой продать квартиру

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певице Алле Пугачевой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у станции метро «Кропоткинская», предположил в разговоре с NEWS.ru риелтор Олег Самойлов. По его словам, в этой локации продается много элитной недвижимости, но спрос на нее сейчас совсем небольшой, и еще неизвестно, сможет ли вообще артистка реализовать апартаменты.

Рынок плохой, вкладывать такие деньги — желающих по пальцам сосчитать. Даже не в эту квартиру, а в «элитку» в районе «Кропоткинской». Если до реальной сделки дойдет, в чем я не уверен, то будет торг. Довольно много там продается старой «элитки», — сказал Самойлов.

Риелтор добавил, что далеко не новый дизайнерский ремонт в стиле классики квартиры Пугачевой нельзя считать минусом. По его словам, любителей среди покупателей всегда достаточно.

Для определенной группы покупателей классика актуальна всегда. Но для сторонников застывших форм это минус, потому что сейчас в моде другие стили, — отметил специалист по недвижимости.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева решила продать единственную квартиру в Москве. По информации источника, объявление публиковать не будут, уже начались закрытые показы «для своих».

Алла Пугачева
квартиры
риелторы
продажа жилья
Виктория Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России указали с кого взял пример Нетаньяху
Ормуз снова открыт, тайна мертвой москвички, бегство британцев: что дальше
Краснодарских судей заподозрили в краже земли на 12,5 тыс. гектаров
Москва и Баку договорились укреплять союзническое взаимодействие
«Россия выйдет из тени»: забытое предсказание Жириновского напугало Запад
Илон Маск обратился в суд, чтобы отстранить Альтмана от управления OpenAI
Экс-глава Ростовской области отреагировал на планы отсудить его имущество
Напавшему на учительницу подростку избрали меру пресечения
«Ты обалдела?»: Бузова раскрыла правду о фите с Инстасамкой
Сбежал от жены к блондинке? Пропавшего героя СВО ищут неделю: подробности
В России могут рухнуть цены на самый популярный продукт
Израиль едва не убил главу МИД Бельгии
В посольстве раскрыли, есть ли жертвы среди россиян при атаках на Ливан
США и Иран разошлись в понимании мирного плана
Все сотрудники одного военкомата были отправлены на фронт
Дроны атаковали дипучреждение США и аэропорт в Багдаде
Раскрыто, когда Батраков может оставить «Локомотив» ради французов
Ливан раскрыл огромные потери после атак Израиля
Коррупционное имущество экс-замглавы Кубани оценили в 338,6 млн рублей
В Берлине пенсионера задержали за акцию протеста против Мерца
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
