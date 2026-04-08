Пугачева приняла тяжелое решение о единственной квартире в Москве

Пугачева решила продать единственную квартиру в Москве

Певица Алла Пугачева решила продать единственную квартиру в Москве, сообщает KP.RU. По информации источника, объявление публиковать не будут, уже начались закрытые показы «для своих».

Объявление о продаже публиковать не будут. Уже начались закрытые показы «для своих», — рассказали в окружении артистки.

Пятикомнатная квартира площадью 303 квадратных метра находится в Филипповском переулке, в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская». Окна выходят на храм Христа Спасителя. На риелторских сайтах аналогичные квартиры в этом доме продаются почти за полмиллиарда рублей.

Квартиру Примадонне в 2004 году подарил ее бывший зять Руслан Байсаров. В ней певица обосновалась после развода с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Продается жилье со всей обстановкой и итальянской мебелью, поэтому потенциальных покупателей просят воздержаться от фотосъемки.

Ранее соседи Пугачевой на Кипре рассказали, что она вынуждена передвигаться с тростью из-за проблем со здоровьем. Как утверждают знакомые Примадонны, ее состояние на острове дало сбой — в отличие от Израиля, где она наблюдалась в клинике друга.