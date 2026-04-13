Адвокат ответил, с кем будут жить дети Чекалиных

После оглашения приговора блогеру Артему Чекалину его дети переедут к матери — бывшей жене блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), рассказал LIFE.ru адвокат Константин Третьяков. Он отметил, что ранее родители установили определенный режим общения.

[ У Чекалиных] был установлен режим общения. Теперь, соответственно, Артема уже нет. Отец пока в СИЗО, поэтому куда еще — пока к Валерии, — сказал Третьяков.

Адвокат подчеркнул, что раньше дети проживали по очереди то у матери, то у отца. Сейчас это невозможно, так как блогера приговорили к семи годам колонии общего режима.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что Чекалину могут смягчить приговор после обжалования. По его словам, наказание, озвученное блогеру Гагаринским судом Москвы, выглядит чересчур суровым.