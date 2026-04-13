Месть, загул, отъезд на СВО. Герой России пропал в Юрге: новые версии

Десять дней в Юрге разыскивают участника специальной военной операции Героя России Алексея Асылханова, пропавшего средь бела дня при загадочных обстоятельствах. Какие появились новые версии его исчезновения, что говорят родные и знакомые — в материале NEWS.ru.

При каких обстоятельствах пропал Герой России Асылханов в Кемеровской области

Жена пропавшего Героя России Валерия заявила, что новостей о том, где может быть ее муж, до сих пор нет.

«Его ищут уже и полиция, и Следственный комитет, и „ЛизаАлерт“. Мы все надеемся на лучшее», — сказала Валерия корреспонденту NEWS.ru.

Алексей проживал вместе с женой в спальном районе небольшого кузбасского города Юрга на улице Фестивальной. Девушка отметила, что вместе с мужем пропали его документы, которые он всегда носит с собой. 3 апреля, в день своего исчезновения, супруг сказал ей, что идет на работу. Однако он не вернулся и перестал выходить на связь. Девушка забила тревогу и обратилась в полицию.

УМВД по Кемеровской области разослало ориентировки на пропавшего: «На вид 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Особые приметы: протез правой ноги».

Асылханов работает в техникуме агротехнологий и сервиса преподавателем ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Учебное заведение находится примерно в четырех километрах от его дома.

Алексей Асылханов

«Обычно он преподает с восьми до 12 часов. Но в тот день Алексей не пошел утром на работу и почему-то засобирался в четыре. Так как у него было обычное настроение, я не придала этому значения. Пешком до техникума далековато, а вот на такси можно доехать за десять минут. Но я не видела, чтобы он вызывал машину. Так куда же он сел?» — недоумевает Валерия.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи камер видеонаблюдения в городе. Но они не нашли никаких следов Асылханова и не установили, где нужно его искать. 8 апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пропажи Героя России.

13 апреля в пресс-службе СУ СК по Кузбассу заявили корреспонденту NEWS.ru, что по данному факту расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Какие появились новые версии пропажи Героя России Асылханова

В интернете появилось много версий, куда мог пропасть Асылханов. По одной из них, он мог встретиться с друзьями и загулять. Однако жена Героя России утверждает, что он равнодушен к алкоголю.

«Я знакома всего лишь с двумя его близкими друзьями. На следующий день после пропажи я им позвонила. Оказалось, что им тоже ничего не известно», — сказала Валерия.

По мнению ряда комментаторов в социальных сетях, Асылханова могли похитить из-за мести за какую-нибудь обиду. Но супруга отвергает и эту версию.

«Думаю, такое невозможно. Сейчас за день мне звонит куча людей, среди них есть и незнакомые. Все волнуются, переживают», — отметила собеседница.

Жительница Кемерово Анна сообщила корреспонденту NEWS.ru, что видела человека, похожего на Асылханова, рано утром 5 или 6 апреля. Он зашел в красный троллейбус около Ленинского ЗАГСа. По словам Анны, мужчина с кем-то сбивчиво говорил по телефону.

«Я услышала обрывок разговора: „Жить среди гражданских мне тяжело, тем более с инвалидностью“, — сказал он. Мужчина упоминал некоего Толяна, хотел к нему поехать. Он твердил, что должен быть за ленточкой с парнями», — подчеркнула Анна.

Женщина добавила, что еще не обращалась в полицию. По ее словам, похожего на Асылханова мужчину видели другие жители Кемерово.

«Они рассказывали, что он ночевал у кого-то в общаге. Мне показалось, что этот парень не хочет, чтобы его искали. Он устал от всего. Думаю, нужно найти водителя и проверить видеорегистратор», — заявила Анна.

Что еще известно о пропавшем Герое России Асылханове

По словам жены, Алексей — старший сын в многодетной семье. У него есть младший брат и три сестры. Он всегда помогал матери, очень добрый, хороший и семейный человек.

«Я беременна, на пятом месяце. Алексей не мог так просто уйти в такой важный момент», — заметила Валерия.

По словам жены, она проводила вместе с Асылхановым практически все свободное время начиная с 2017 года, когда познакомилась с ним в интернете. На тот момент они еще учились в школе.

«В 2022 году Алексея мобилизовали. Я ждала его из зоны СВО и очень переживала. Он вернулся героем, год назад мы поженились. Годовщину должны были отметить как раз через пару дней после пропажи, — сказала жена. — Но никаких поздравлений я не получила».

Алексей Асылханов

Что известно о Герое России из Кемеровской области

По данным Telegram-канала Минобороны, во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, за этот подвиг молодому человеку в 2024-м присвоили звание Героя России. В феврале того же года во время боевого задания он потерял ногу.

Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач Асылханов был награжден государственными наградами РФ: медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Он их получил лично из рук президента России Владимира Путина.

