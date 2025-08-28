Пропавший в Босфоре пловец Свечников сбежал в Турцию? Что говорит его мать

Мастера спорта и основателя собственной школы плавания Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор в Стамбуле, ищут уже пятые сутки. По одним данным, спортсмен утонул, его чип якобы подал сигнал из глубины. По другим — россиянин сбежал, сняв браслет. О том, что нового известно о пловце, мог ли он выжить — в материале NEWS.ru.

Что известно о пропаже пловца Свечникова в Босфоре

Пловец мог сбиться с маршрута, рассказал турецкий коллега Свечникова Хаяти Шамильоглу. По его словам, 29-летний мужчина в самом начале состязаний поплыл в другую от финиша сторону.

«Я крикнул ему 10–15 раз: „Брат, брат!“ Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый атлет. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему направиться направо», — рассказал он.

При этом глава оргкомитета межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что пропажа спортсмена может быть связана с проблемами со здоровьем.

«Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный профессиональный спортсмен. Он участвовал во многих состязаниях, сам тренер, приехал сюда с четырьмя учениками. Все они доплыли до финиша, а он — нет. С точки зрения здоровья кажется нелогичным такое происшествие», — отметил он.

Спасатели ищут Свечникова с помощью гидролокатора, сообщил турецкий журнал Aksiyon. По его данным, поиски ведутся и в воде, и на берегу. Однако они пока не дали результатов. Неизвестно, жив ли спортсмен и где сейчас находится.

Какие были последние слова пловца Свечникова перед заплывом в Босфоре

Мать Свечникова Галина рассказала, что семья и близкие спортсмена пока будут воздерживаться от комментариев СМИ, потому что они публикуют очень много фейковой информации. В частности, ложью являются данные о том, что чип пловца подал сигнал из глубины.

«Про чип неправда, было опровержение, он не работает так, как писали. Вот смотрите, Николай месяц назад специально купил часы. Если бы они были на нем, никакой проблемы, я думаю, не было бы. Этот трекер засекает только вход. Вот он вошел, допустим, в 10:30 в воду, час они должны были плыть, и вышел бы из воды в 11:30. Все, чип дальше не действует, нет у него такой функции. Организаторы заявили, что он не работает в течение всей дистанции», — сказала женщина в интервью KP.RU.

Она также назвала бредом версии о том, что Николай поплыл не туда. Галина считает, что благодаря данной информации турецкие власти пытаются прикрыть эту тему. Женщина также опровергла сообщения о том, что ее сын намеренно исчез из-за долгов.

«Когда он уезжал, у нас были грандиозные планы. Дело в том, что мы живем не в Москве, наша семья, мы продали дом. Он это знал, и мы собирались с ним, обсуждали тему, что мы дальше будем делать. А он сам хотел открывать новое направление в бизнесе. Он был у нас очень активный, предпринимательская жилка у него была. Вот есть такие люди, которые каждый день работают, у них куча планов, куча мыслей в голове, вот он такой. Поэтому то, что думают про то, что он мог специально исчезнуть, это не про него. А долги... Были, конечно. Машина в кредит, ипотека. Но так у всех», — сказала мать спортсмена.

Женщина также рассказала, что смартфон Свечникова и его кредитные карты остались в Турции. Полиция не отдаст вещи спортсмена его жене до окончания следствия.

«А он предприниматель, а у него расчетный счет, финансовые обязательства. Мы не можем зайти в его расчетный счет без его телефона. Поэтому, наверное, люди и пишут, что он мог пропасть из-за финансовых трудностей», — отметила она.

Свечникова также рассказала, что рано утром перед заплывом сын отправил ей сообщение: «Я справлюсь, все будет хорошо».

Когда пропал пловец Свечников в Босфоре

Свечников пропал 24 августа во время массового межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Из почти трех тысяч участников, представлявших 81 страну, он стал единственным, кто не вернулся на финиш.

Медицинский осмотр перед стартом не выявил у Свечникова проблем со здоровьем. Заплыв начался в 10:00 и завершился к 14:00. Однако организаторы установили, что Свечников не финишировал, только в 22:00, спустя 12 часов после его исчезновения.

Турецкие спасательные службы организовали масштабную операцию с участием более 500 человек, включая морскую полицию, береговую охрану и спасателей. Они прочесывают акваторию и береговую линию на 50-километровом участке. Для поисков также привлекались подводные батискафы.

Прокуратура муниципалитета Бейкоз в Стамбуле направила запрос на предоставление записей с камер видеонаблюдения в районе Босфора для поиска пловца. Специалисты проводят тщательный анализ видеоматериалов.

Мог ли пловец Свечников выжить после заплыва в Босфоре

Заслуженный мастер спорта России, обладатель титулов чемпиона мира и чемпиона Европы на открытой воде Евгений Безрученко в беседе с NEWS.ru отверг версию о том, что Свечников мог вылезти из воды и уйти. По его мнению, вероятно, произошел несчастный случай, связанный со здоровьем.

«Я не специалист, но в этом году произошло достаточно много случаев с тромбами и сердечными приступами даже у молодых любителей спорта. Никаких неожиданностей на Босфоре нет, это легкий и комфортный заплыв как для непрофессионалов, так и для продвинутых спортсменов. Все сказки про „затащило течение на дно“ придуманы для привлечения внимания, там ничего такого нет. Если свело ноги и руки, то из-за этого не должен утонуть даже любитель плавания, занимающийся первые недели. Достаточно на 5–10 секунд остановиться, мастер спорта может даже в движении расслабить ногу и руку, чтобы все прошло», — заявил спортсмен.

После четырех дней пребывания в открытой воде шансы выжить для спортсмена достаточно низкие, добавил в беседе с NEWS.ru председатель Ялтинской городской организации «Всероссийское общество спасания на водах „ВОСВОД“» Сергей Михайлов.

«Маловероятно, процентов 20, что Свечников может быть жив. Температура тела — 36,6 градуса, а вода — 10. У него теплоотдача организма будет увеличена. Организм работает на согревание, поэтому переохлаждение вполне возможно. Если он закаленный, то может долго продержаться. Есть и другие факторы — в Босфоре гуляют акулы», — резюмировал спасатель.

