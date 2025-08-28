День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 01:11

Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора

Aksiyon: пловца Свечникова ищут в Босфоре с помощью гидролокатора

Фото: Liu Lei/XinHua/Global Look Press

Российского пловца Николая Свечникова, участвовавшего в массовом заплыве в Босфоре, ищут с помощью гидролокатора, пишет турецкий журнал Aksiyon. Как указали журналисты, поиски ведутся и в воде, и на берегу.

Результатов она пока что не дала. Известно, что 29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны.

Ранее появилась информация, что пропавший мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. Спортсмен успел преодолеть примерно километр дистанции, после чего начал испытывать трудности и перевернулся на спину. Турецкие правоохранители не исключают, что именно в этой точке могла произойти трагедия, и сейчас специалисты проводят там поисковые работы.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что родственники пропавшего пловца имеют право на компенсацию. По его словам, на сегодняшний день возможность получения выплат и их размер зависят от доказательств вины организаторов мероприятия.

Босфор
пловцы
Турция
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил, что над Севастополем прогремели взрывы
Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора
У россиян в Египте блокируют смартфоны: как не лишиться связи на отдыхе
Стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер
Приметы на Успение Богородицы 28 августа: сычи, радуга и огурцы
В США раскрыли, почему новая ракета не поможет Зеленскому
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 августа 2025 года
Джек Блэк: биография, Tenacious D и лучшие фильмы
Четвертый ребенок, инвалидное кресло, роман с Буре: как живет Курникова
«Позиция жертвы»: в Чехии заявили, что Украину стали воспринимать иначе
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа
Следователи ФРГ установили личности подорвавших «СП»
Гости концерта Кадышевой в Москве устроили давку
Кому и на сколько поднимут пенсии в 2026 году: составили список
Росавиация ограничила работу одного российского аэропорта
Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом в США
Новые ограничения для водителей с 1 сентября: штрафы, госпошлины, запреты
Кравцов назвал два обязательных предмета ЕГЭ в 2026 году
Совет альпинистов оценил шансы спасения Наговицыной
Суд в Москве взыскал с посольства Украины многомиллионный долг
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.