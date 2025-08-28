Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора Aksiyon: пловца Свечникова ищут в Босфоре с помощью гидролокатора

Российского пловца Николая Свечникова, участвовавшего в массовом заплыве в Босфоре, ищут с помощью гидролокатора, пишет турецкий журнал Aksiyon. Как указали журналисты, поиски ведутся и в воде, и на берегу.

Результатов она пока что не дала. Известно, что 29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны.

Ранее появилась информация, что пропавший мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. Спортсмен успел преодолеть примерно километр дистанции, после чего начал испытывать трудности и перевернулся на спину. Турецкие правоохранители не исключают, что именно в этой точке могла произойти трагедия, и сейчас специалисты проводят там поисковые работы.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что родственники пропавшего пловца имеют право на компенсацию. По его словам, на сегодняшний день возможность получения выплат и их размер зависят от доказательств вины организаторов мероприятия.