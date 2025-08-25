Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 12:55

Названа сумма компенсации для родственников пропавшего в Турции пловца

Жорин: родственники пропавшего пловца могут рассчитывать на выплату страховки

Родственники пропавшего во время заплыва в Босфоре пловца Николая Свечникова имеют право на компенсацию морального вреда и материального ущерба, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, ее можно требовать как в Турции, так и в России.

Родственники могут требовать компенсацию через турецкий суд, если докажут, что организаторы нарушили правила безопасности. Размер компенсации определяется местным правом. Если пловец был застрахован в России, то родственники вправе получить страховую выплату. Обычно страховые суммы — от 1 до 3 млн руб. Размер зависит от полиса. Если выплатят страховку — это может быть фиксированная сумма по договору (например, 2 млн руб.). Если удастся доказать вину организаторов — компенсация морального вреда и материального ущерба (потеря кормильца), в Турции такие суммы могут доходить до десятков тысяч евро, но всё сильно зависит от доказательств, — сказал Жорин.

Он отметил, что если родственникам не удастся доказать вину организаторов, то шансов на серьезные выплаты почти нет, потому что участие в подобных мероприятиях добровольное и риск оговорен. По словам Жорина, рассчитывать можно прежде всего на страховые выплаты.

Иск к организаторам возможен, но выиграть его получится только при очевидных нарушениях с их стороны. Размер выплат без страховки — крайне неопределенный и зависит от суда (от нескольких тысяч до десятков тысяч евро), — заявил Жорин.

Ранее Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025». Журналист Дмитрий Егоров уточнил, что стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения. Жена пропавшего пловца сегодня прилетит в Турцию.

