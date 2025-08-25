«Стартовал в числе первых»: россиянин пропал при попытке переплыть Босфор

Тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025», сообщил журналист Дмитрий Егоров в Telegram-канале. По его словам, стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду.
Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 метров после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве, – написал он.
Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения.
Ранее жительница Усолья-Сибирского уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару. Она отправилась с мужем на берег реки. Супруг обратился за помощью к полицейским из-за внезапного исчезновения женщины. Сама она вышла на связь только на следующее утро.
Также стало известно, что в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет. Трагедия произошла в Выборгском районе, тела девочек обнаружили спасатели. В экстренные службы обратилась мать погибших — женщина запаниковала, после того как дети не вернулись с прогулки.