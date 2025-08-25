«Стартовал в числе первых»: россиянин пропал при попытке переплыть Босфор Россиянин Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025»

Тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025», сообщил журналист Дмитрий Егоров в Telegram-канале. По его словам, стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду.

Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 метров после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве, – написал он.

Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения.

Ранее жительница Усолья-Сибирского уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару. Она отправилась с мужем на берег реки. Супруг обратился за помощью к полицейским из-за внезапного исчезновения женщины. Сама она вышла на связь только на следующее утро.

Также стало известно, что в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет. Трагедия произошла в Выборгском районе, тела девочек обнаружили спасатели. В экстренные службы обратилась мать погибших — женщина запаниковала, после того как дети не вернулись с прогулки.