30 августа 2025 в 15:37

Стало известно, на что пошли организаторы заплыва после пропажи Свечникова

В Турции усилили безопасность нового заплыва после пропажи россиянина Свечникова

Фото: EPA/ТАСС

В Турции организаторы заплыва через пролив Дарданеллы усилили меры безопасности на новом соревновании после пропажи российского пловца Николая Свечникова, сообщает турецкая газета Hürriyet. По ее данным, спортсменов будут сопровождать более 100 сотрудников различных служб.

После трагического инцидента все взоры прикованы к сегодняшнему заплыву через Босфор. Оргкомитет соревнований в последний момент изменил правила заплыва. Пловцов <…> будут сопровождать более 100 человек из числа сотрудников службы безопасности, — говорится в материале.

Для лучшей видимости сотрудники службы безопасности будут одеты в ярко-зеленые футболки. Также пловцы обязаны носить специальные буи, чего не было на предыдущих соревнованиях, чип на ногах и плавательную шапочку. К тому же из-за течения организаторы перенесли место старта заплыва на 100 метров вперед.

Ранее мать Свечникова сообщала о проблемах во время заплыва. По ее словам, сын перевернулся на спину, что свидетельствовало об усталости, возможно, в зоне коварного течения. Тренер заранее предупреждала об опасной акватории, где течение могло унести спортсмена в сторону от маршрута.

Турция
заплывы
Босфор
Дарданеллы
пропажи
пловцы
