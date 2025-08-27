День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:19

Мать пропавшего Свечникова сообщила о проблемах при заплыве

Мама Свечникова сообщила об усталости пловца во время заплыва

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Мать пропавшего пловца Николая Свечникова заявила о проблемах во время заплыва «Босфор-2025». В беседе с RT она подчеркнула, что сын в какой-то момент перевернулся на спину, что свидетельствовало об усталости. Не исключено, что это произошло там, где коварное течение.

Тренер сына предупреждала нас, что там есть очень коварное течение — сразу уносит совершенно в другую сторону. И когда ты начинаешь возвращаться, его почти невозможно преодолеть — и тебя относит к берегу, — пояснила женщина.

Ранее родные Свечникова заявили, что не получали информацию о подаче трекером пловца сигнала из воды. По их словам, поиски не приостанавливались, были задействованы вертолет и дроны.

До этого адвокат Сергей Жорин сообщил, что родственники пропавшего пловца имеют право на компенсацию. По его словам, на сегодняшний день возможность получения выплат и их размер зависят от доказательств вины организаторов мероприятия.

Россиянин прибыл в Стамбул 22 августа, чтобы принять участие в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». В настоящее время ключевая версия случившегося заключается в том, что мужчине внезапно стало плохо, и он утонул.

Андрей Свечников
пловцы
происшествия
Турция
