27 августа 2025 в 11:04

Родные Свечникова отреагировали на информацию о его трекере

Родные Свечникова не подтвердили новость о подаче его трекером сигнала из воды

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Родные Николая Свечникова заявили RT, что не получали информацию о подаче трекером пловца сигнала из воды. По их словам, поиски не приостанавливались, были задействованы вертолет и дроны. Мать спортсмена отметила, что в какой-то момент у его сына могли возникнуть проблемы во время заплыва на Босфоре, из-за чего он перевернулся на спину.

Тренер Николая рассказывала нам, как нужно плыть через Босфор, так как она сама дважды побеждала в этих заплывах. Она предупреждала нас, что там есть очень коварное течение — сразу уносит совершенно в другую сторону, — сказала женщина.

Ранее телеканал A Haber сообщил, что принадлежавший Свечникову трекер подает сигнал из воды. Отмечается, что спасатели определили основную зону поиска спортсмена с учетом течения на Босфоре. При этом канал добавил, что однозначной версии по пропаже Свечникова до сих пор нет. Тем не менее рассматривается предположение, что пловец мог выбраться на берег.

До этого сообщалось, что более 500 человек ищут пропавшего в Босфоре Николая Свечникова. Поисковые операции ведутся как на воде, так и на суше. Катера и лодки исследуют территорию в радиусе до 50 километров от места исчезновения.

