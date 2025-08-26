Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 12:12

Пропавшего в Босфоре российского пловца ищут более 500 человек

В поисках пропавшего пловца Свечникова задействованы более 500 человек

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Более 500 человек ищут пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, передает Telegram-канал Mash. Турецкие спасатели рассматривают две гипотезы: либо Николай утонул, либо сразу после заплыва он вышел из воды и снял специальный браслет с идентификатором, который фиксирует момент погружения.

Поисковые операции ведутся как на воде, так и на суше. Катера и лодки исследуют территорию в радиусе до 50 километров от места исчезновения. В ночное время для поиска использовались подводные батискафы. Организаторы сообщили, что после заплыва сканирование трассы не выявило других пловцов.

Жена спортсмена рассказала, что пыталась выяснить условия участия Николая, но получила отказ от организаторов. Они сослались на необходимость соблюдения процедур, связанных с расследованием.

Ранее супруга пропавшего российского пловца обратилась к российским туристам с просьбой помочь в его поисках. По ее словам, турецкие правоохранительные органы и военно-морские силы пока не имеют никаких зацепок в этом деле.

Босфор
Турция
поиски
пловцы
