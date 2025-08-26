Жена пропавшего в Турции пловца попросила о помощи

Супруга российского пловца, Николая Свечникова, исчезнувшего в водах Босфора, обратилась к российским туристам с просьбой о помощи в его поисках, передает Telegram-канал SHOT. На данный момент турецкие правоохранительные органы и флот не располагают никакими зацепками в этом деле.

Девушка рассказала каналу, что провела всю ночь на набережной, надеясь увидеть какие-либо признаки местонахождения мужа. У супругов недавно родился сын, которому исполнилось восемь месяцев. Консульство России в Стамбуле заявляет о предпринимаемых мерах, но не дает конкретной информации о поисках. Родственники и друзья привлекают волонтеров для поисков в районе Босфорского пролива.

29-летний Николай Свечников прибыл в Стамбул в прошлую пятницу, чтобы принять участие в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». Сейчас основная версия случившегося заключается в том, что россиянину стало плохо, и он утонул.

Один из участников соревнований сообщил, что обогнал Николая уже в первой половине заплыва. Этот спортсмен плыл брассом крайне медленно: он делал несколько гребков, а затем останавливался. В какой-то момент сигнал с его трекера на браслете пропал, и он не завершил гонку. Все его вещи остались на берегу, а из отеля он не выезжал.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что родственники пропавшего пловца имеют право на компенсацию. По его словам, на сегодняшний день возможность получения выплат и их размер зависят от доказательств вины организаторов мероприятия.