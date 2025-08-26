Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:29

Жена пропавшего в Турции пловца попросила о помощи

Жена пропавшего российского пловца в Турции попросила помощи с поисками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супруга российского пловца, Николая Свечникова, исчезнувшего в водах Босфора, обратилась к российским туристам с просьбой о помощи в его поисках, передает Telegram-канал SHOT. На данный момент турецкие правоохранительные органы и флот не располагают никакими зацепками в этом деле.

Девушка рассказала каналу, что провела всю ночь на набережной, надеясь увидеть какие-либо признаки местонахождения мужа. У супругов недавно родился сын, которому исполнилось восемь месяцев. Консульство России в Стамбуле заявляет о предпринимаемых мерах, но не дает конкретной информации о поисках. Родственники и друзья привлекают волонтеров для поисков в районе Босфорского пролива.

29-летний Николай Свечников прибыл в Стамбул в прошлую пятницу, чтобы принять участие в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». Сейчас основная версия случившегося заключается в том, что россиянину стало плохо, и он утонул.

Один из участников соревнований сообщил, что обогнал Николая уже в первой половине заплыва. Этот спортсмен плыл брассом крайне медленно: он делал несколько гребков, а затем останавливался. В какой-то момент сигнал с его трекера на браслете пропал, и он не завершил гонку. Все его вещи остались на берегу, а из отеля он не выезжал.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что родственники пропавшего пловца имеют право на компенсацию. По его словам, на сегодняшний день возможность получения выплат и их размер зависят от доказательств вины организаторов мероприятия.

Турция
Босфор
пловцы
пропавшие
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые впервые пересадили свиные легкие в тело человека
Названо главное преимущество гиперзвуковой ракеты-убийцы «Циркон»
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Съемка чужой драки обернулась избиением сироты
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.