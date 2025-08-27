Появились детали о трекере, который принадлежал пропавшему Свечникову

Принадлежавший пловцу Николаю Свечникову трекер подает сигнал из воды, сообщил телеканал A Haber. Отмечается, что спасатели определили основную зону поиска спортсмена с учетом течения на Босфоре.

При этом канал добавил, что однозначной версии по пропаже Свечникова до сих пор нет. Тем не менее рассматривается предположение, что пловец мог выбраться на берег.

Ранее родственница жены Свечникова Алена Караман сообщила, что к поискам пропавшего в Турции пловца подключились волонтеры. По ее словам, подвижек по этому вопросу нет.

До этого сообщалось, что более 500 человек ищут пропавшего в Босфоре Николая Свечникова. Поисковые операции ведутся как на воде, так и на суше. Катера и лодки исследуют территорию в радиусе до 50 километров от места исчезновения. В ночное время для поиска использовались подводные батискафы. Организаторы сообщили, что после заплыва сканирование трассы не выявило других пловцов.

При этом супруга пропавшего пловца обращалась к российским туристам с просьбой помочь в его поисках. По ее словам, турецкие правоохранительные органы и военно-морские силы пока не имеют никаких зацепок в этом деле.