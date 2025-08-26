День знаний — 2025
26 августа 2025 в 17:38

Стало известно, кто помогает в поисках пропавшего пловца Свечникова

К поискам пропавшего в Турции пловца Свечникова подключились волонтеры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К поискам пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова подключились волонтеры, сообщила ТАСС родственница его жены Алена Караман. По ее словам, в настоящий момент подвижек по этому вопросу нет.

Поиски продолжаются, пока особых подвижек нет. Волонтеры присоединились к поискам, — сказала Караман.

Ранее сообщалось, что более 500 человек ищут пропавшего в Босфоре Николая Свечникова. Турецкие спасатели рассматривают две гипотезы: либо Николай утонул, либо сразу после заплыва он вышел из воды и снял специальный браслет с идентификатором, который фиксирует момент погружения.

Поисковые операции ведутся как на воде, так и на суше. Катера и лодки исследуют территорию в радиусе до 50 километров от места исчезновения. В ночное время для поиска использовались подводные батискафы. Организаторы сообщили, что после заплыва сканирование трассы не выявило других пловцов.

До этого супруга пропавшего пловца обратилась к российским туристам с просьбой помочь в его поисках. По ее словам, турецкие правоохранительные органы и военно-морские силы пока не имеют никаких зацепок в этом деле.

Россия
пловцы
поиски
пропавшие
волонтеры
