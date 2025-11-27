День матери
27 ноября 2025 в 17:45

Названы спортсмен и спортсменка года в России

Пловец Пригода признан спортсменом года в России

Кирилл Пригода Кирилл Пригода Фото: Максим Богодвид /РИА Новости
Пловец Кирилл Пригода признан спортсменом года в России, сообщает РИА «Новости». Атлет завоевал золото и серебро на чемпионате мира в Сингапуре. Премию «Спортсменка года» присудили серебряной призерке чемпионата мира в Сантьяго, велогонщице Яне Бурлаковой.

Ранее сообщалось, что российские пловцы завоевали золото чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре в смешанной эстафете 4×100 метров комплексом. В составе команды выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. Это была вторая медаль сборной России в соревнованиях по плаванию на этом турнире. Серебро на дистанции 50 метров брассом завоевал Пригода, который также обновил национальный рекорд в предварительном заплыве на 100 метров.

По итогам заплыва на 100 метров брассом Пригоду дисквалифицировали за поддельфинивание. Главный тренер команды Андрей Шишин отмечал, что в борьбе за медали пловец показал четвертый результат, который вскоре был аннулирован. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сборной команде пловцов.

спортсмены
пловцы
плавание
велогонки
