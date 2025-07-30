Российские пловцы выиграли эстафету на чемпионате мира в Сингапуре

Российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете 4x100 метров комплексом. В копилке спортсменов из России появилась золотая медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

В эстафете участвовали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Это вторая награда российских пловцов в соревнованиях по плаванию на этом чемпионате мира. Серебряную медаль на дистанции 50 мметров брассом выиграл Кирилл Пригода. Он же показал выдающийся результат в предварительном заплыве на дистанции 100 метров брассом. С временем 58,53 секунды он не только возглавил турнирную таблицу, но и улучшил предыдущее национальное достижение Антона Чупкова (58,83 секунды).

Ранее российская спортсменка Евгения Чикунова показала четвертое время в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,19 секунды и вышла в полуфинал. Первой финишировала представительница Ирландии Мона Макшерри (1 минута 05,99 секунды).

До этого российского пловца Данила Семьянинова отстранили от участия в финальном заплыве на 100 метров брассом на ЧМ в Сингапуре. Изначально он попал в финал с восьмым результатом после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги, однако это решение впоследствии отменили.