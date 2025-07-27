Российского пловца исключили из финала из-за итальянца

Российского пловца Данила Семьянинова отстранили от участия в финальном заплыве на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, сообщает портал «Чемпионат». Изначально он попал в финал с восьмым результатом после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги, однако это решение впоследствии отменили.

После пересмотра итогов полуфинального заплыва Мартиненги вернули в число участников финала, а Семьянинов, показавший девятое время, остался за чертой. Единственным представителем России в финале этой дисциплины станет Кирилл Пригода. Он прошел в решающий заплыв с седьмым результатом.

Ранее Пригода установил новый национальный рекорд на дистанции 100 метров брассом в предварительном заплыве, показав результат 58,53 секунды. Он превзошел достижение Антона Чупкова и опередил лидеров — немца Матцерата и итальянца Мартиненги.

До этого российские прыгуны в воду Анна Конаныхина и Александр Бондарь взяли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, уступив только спортсменам из Китая и Северной Кореи. Эта медаль стала первой для российской сборной в прыжках в воду и девятой в общем зачете на текущем чемпионате мира.