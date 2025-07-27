Пригода проплыл 100 метров за 58,53 секунды

Российский пловец Кирилл Пригода обновил национальный рекорд на дистанции 100 метров брассом в предварительном заплыве чемпионата мира в Сингапуре. С результатом 58,53 секунды он возглавил таблицу, опередив немца Лукаса Матцерата (58,75) и итальянца Николо Мартиненги (58,84), передает «Матч ТВ».

Прежнее достижение принадлежало Антону Чупкову с результатом 58,83 секунды. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские пловцы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

До этого российские спортсмены на Всемирной универсиаде в Германии завоевали 16 медалей — по шесть золотых и серебряных, а также четыре бронзовые. Больше всего наград у пловца Александра Степанова. Две золотые он завоевал на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем, а серебряную — в рамках эстафеты 4х200 метров вольным стилем.

Ранее швейцарский пловец Ноэ Понти, завоевавший бронзу Олимпиады в Токио на стометровке баттерфляем, заявил, что скучал по российским спортсменам в бассейне. Он отметил, что верит в усиление конкуренции с их возвращением.