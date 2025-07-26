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26 июля 2025 в 11:33

«Мы скучали»: швейцарский пловец обрадовался возвращению россиян на турниры

Швейцарский призер Олимпиады Понти заявил, что скучал по российским спортсменам

Фото: Roberto Ramaccia/Global Look Press

Швейцарский пловец Ноэ Понти, завоевавший бронзу Олимпиады в Токио на стометровке баттерфляем, заявил в беседе с РИА Новости, что скучал по российским спортсменам в бассейне. Он отметил, что верит в усиление конкуренции с их возвращением.

Мы скучали по ним (россиянам. — NEWS.ru) в бассейне, теперь у нас будет больше конкуренции с большим количеством спортсменов. Это будет здорово, они снова с нами, — подчеркнул Понти.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на критику немецкого пловца Йоши Сальхова, который выразил недовольство выступлением российских спортсменов под нейтральным флагом в Сингапуре. Журналист призвал немца объявить забастовку и уехать с соревнования, если его так возмущает участие россиян в турнире.

До этого стало известно, что российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. На первом месте оказались синхронистки из Испании Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас, а серебро досталось итальянским спортсменкам Энрике Пикколи и Лукреции Ружейро.

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