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24 июля 2025 в 21:31

Губерниев призвал немецкого пловца сняться с ЧМ в Сингапуре

Губерниев предложил немцу Сальхову сняться с ЧМ по водным видам спорта

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телекомментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на критику немецкого пловца Йоши Сальхова, который выразил недовольство выступлением российских спортсменов под нейтральным флагом в Сингапуре, сообщило издание «ВсеПроСпорт». Он призвал его объявить забастовку и уехать с соревнования, если его возмущает участие россиян в турнире.

Если тебя смущает участие российских спортсменов, объяви тогда забастовку, пошли нафиг Сингапур, плавание, соперников и уезжай в Германию, — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они завоевали золото, набрав 233,2100 балла.

До этого тренер Александра Мальцева Гана Максимова рассказала, что морально поддержала спортсмена перед произвольной программой на чемпионате мира в Сингапуре. Она отметила, что вечером накануне выступления пловец был взволнован.

Прежде Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта. Спортсмен победил в сольной произвольной программе. По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла.

Дмитрий Губерниев
плавание
Германия
Россия
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