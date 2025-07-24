Губерниев призвал немецкого пловца сняться с ЧМ в Сингапуре Губерниев предложил немцу Сальхову сняться с ЧМ по водным видам спорта

Телекомментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на критику немецкого пловца Йоши Сальхова, который выразил недовольство выступлением российских спортсменов под нейтральным флагом в Сингапуре, сообщило издание «ВсеПроСпорт». Он призвал его объявить забастовку и уехать с соревнования, если его возмущает участие россиян в турнире.

Если тебя смущает участие российских спортсменов, объяви тогда забастовку, пошли нафиг Сингапур, плавание, соперников и уезжай в Германию, — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они завоевали золото, набрав 233,2100 балла.

До этого тренер Александра Мальцева Гана Максимова рассказала, что морально поддержала спортсмена перед произвольной программой на чемпионате мира в Сингапуре. Она отметила, что вечером накануне выступления пловец был взволнован.

Прежде Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта. Спортсмен победил в сольной произвольной программе. По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла.