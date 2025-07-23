Российские спортсмены Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

Российские синхронисты привезут домой золото за техническую программу ЧМ Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев одержали победу в технической программе ЧМ

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они завоевали золото, набрав 233,2100 балла. Результаты представлены на сайте ЧМ.

На втором месте оказались спортсмены из Испании Мирея Эрнандес Луна и Деннис Гонсалес Бонеу с результатом 230,4634 балла. Замыкают тройку итальянские пловцы Лукреция Руджеро и Филиппо Пелати, которые получили 228,0275 балла.

Для российских спортсменов это уже третья золотая медаль за ЧМ. Кроме того, женская сборная РФ завоевала серебро в технической программе, а Майя Дорошко и Татьяна Гайдай в соревновании технических дуэтов заняли третье место.

Ранее тренер Александра Мальцева Гана Максимова рассказала, что морально поддержала спортсмена перед произвольной программой на чемпионате мира в Сингапуре. Она отметила, что вечером накануне выступления пловец был взволнован.

До этого Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта. Спортсмен победил в сольной произвольной программе. По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла.