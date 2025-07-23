Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 16:54

Российские синхронисты привезут домой золото за техническую программу ЧМ

Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев одержали победу в технической программе ЧМ

Российские спортсмены Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Российские спортсмены Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Фото: Lee Jin-man/AP/TASS

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они завоевали золото, набрав 233,2100 балла. Результаты представлены на сайте ЧМ.

На втором месте оказались спортсмены из Испании Мирея Эрнандес Луна и Деннис Гонсалес Бонеу с результатом 230,4634 балла. Замыкают тройку итальянские пловцы Лукреция Руджеро и Филиппо Пелати, которые получили 228,0275 балла.

Для российских спортсменов это уже третья золотая медаль за ЧМ. Кроме того, женская сборная РФ завоевала серебро в технической программе, а Майя Дорошко и Татьяна Гайдай в соревновании технических дуэтов заняли третье место.

Ранее тренер Александра Мальцева Гана Максимова рассказала, что морально поддержала спортсмена перед произвольной программой на чемпионате мира в Сингапуре. Она отметила, что вечером накануне выступления пловец был взволнован.

До этого Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта. Спортсмен победил в сольной произвольной программе. По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла.

Россия
спортсмены
пловцы
чемпионаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет-разведчик из США заметили на западе России
Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?
Дети таджиков изнасиловали девочку: почему полиция защищает мигрантов
В российском регионе работницу завода подстрелили из лука
«Великая чемпионка»: Веснина о возвращении 45-летней Винус Уильямс на корт
Политолог раскрыл, почему США возвращают ядерное оружие в Британию
Мотоциклист моментально погиб при столкновении с фурой в Башкортостане
«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона
В армию будут забирать круглый год? Как изменятся правила призыва
Стало известно, когда начнутся поставки серийных самолетов Ил-114
Путин разрешил использовать конфискат для одной цели
ФСБ начнут создавать собственные СИЗО
«Лучше, чем ничего»: Познер о статусе России на международных соревнованиях
Главреда Baza привезли в суд
Инфекционист назвала симптомы нового подвида коронавируса
В Татарстане упавшие в огромную яму автомобили попали на видео
Стало известно, что обидело украинских дипломатов на переговорах в Стамбуле
Политолог объяснил падение рейтинга Макрона
В Госдуме раскрыли истинную цель операции ВСУ в Курской области
На место переговоров в Стамбуле прибыла первая делегация
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.