Стало известно, как синхронист Мальцев морально готовился к ЧМ в Сингапуре Тренер Максимова рассказала, что морально поддержала Мальцева перед выступлением

Тренер синхрониста Александра Мальцева — Гана Максимова в беседе с RT рассказала, что морально поддержала спортсмена перед произвольной программой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Она отметила, что вечером накануне выступления пловец был взволнован.

Получаем стартовый лист и понимаем, что никакого преимущества в коэффициенте сложности у нас нет. У пяти спортсменов он оказался более высоким, чем у Саши. Это сразу создало напряжение. Я позвала своего подопечного на разговор, он пришел расстроенным, даже немножко испуганным, — вспомнила Максимова.

Несмотря на волнение, тренер и спортсмен пересмотрели баллы за выступления в технической программе и еще раз проанализировали стартовый лист. Максимова, по ее словам, призвала Мальцева не паниковать, отметив, что он сильнее всех своих соперников и на уровень выше них. Это придало синхронисту уверенности.

Александр Мальцев ранее завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Спортсмен победил в сольной произвольной программе. По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла.