Российские спортсмены Майя Дорошко и Татьяна Гайдай во время соревнований

Российские синхронистки замкнули тройку лидеров в произвольной программе ЧМ Синхронистки Дорошко и Гайдай взяли бронзу в произвольной программе дуэтов на ЧМ

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсменки показали результат в 277,1117 балла.

На первом месте оказались синхронистки из Испании Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас, набрав в программе 282,6087 балла. Серебро досталось итальянским спортсменкам Энрике Пикколи и Лукреции Ружейро, которые показали результат в 278,7137 балла.

Ранее сообщалось, что российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они завоевали золото, набрав 233,2100 балла.

До этого тренер Александра Мальцева Гана Максимова рассказала, что морально поддержала спортсмена перед произвольной программой на чемпионате мира в Сингапуре. Она отметила, что вечером накануне выступления пловец был взволнован.

Прежде Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта. Спортсмен победил в сольной произвольной программе. По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла.