Спортсмены из России взяли шесть золотых медалей на Универсиаде в Германии

Спортсмены из России взяли шесть золотых медалей на Универсиаде в Германии

Российские спортсмены на Всемирной универсиаде в Германии завоевали 16 медалей — по шесть золотых и серебряных, а также четыре бронзовые, сообщается на сайте игр. Больше всего наград у пловца Александра Степанова. Две золотые он завоевал на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем, а серебряную — в рамках эстафеты 4х200 метров вольным стилем.

Три медали попали в актив пловца Николая Колесникова, который кроме серебра в эстафете выиграл золото на дистанции 400 метров вольным стилем и занял второе место на дистанции вдвое короче. Кроме того, чемпионами Универсиады-2025 стали шпажист Дмитрий Швелидзе, игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко и теннисная пара Егор Агафонов и Илья Симакин.

С серебром на родину вернутся теннисистка Алевтина Ибрагимова, дзюдоисты Абрек Нагучев и Армен Агаян, игрок в настольный теннис Максим Гребнев. Бронзовых медалей удостоились шпажист Кирилл Гуров, пловец Александр Щеголев, дзюдоист Валерий Ендовицкий и теннисная пара Алевтина Ибрагимова и Ксения Зайцева.

Ранее сообщалось, что Московская область и Москва завоевали все золотые медали на первом в истории Командном чемпионате России по гольфу, который состоялся 22–25 июля в гольф-клубе «Форест хиллс». Всего в чемпионате участвовали 18 команд — 10 мужских и восемь женских.