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26 июля 2025 в 17:15

Московская область взяла все золото чемпионата России по гольфу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Московская область и Москва завоевали все золотые медали на первом в истории Командном чемпионате России по гольфу, который состоялся 22–25 июля в гольф-клубе «Форест хиллс», сообщили в пресс-службе Федерации гольфа Подмосковья. Всего в чемпионате участвовали 18 команд — 10 мужских и восемь женских — из разных регионов страны.

Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры, — заявил первый вице-президент Федерации Алексей Жарич.

Среди 72 участников были 15 мастеров спорта и 32 кандидата в мастера спорта, включая чемпионов России и победителей национальных турниров. Отмечается, что Московский регион вписал свое имя в историю российского гольфа, а имена победителей будут выгравированы на переходящих кубках.

Ранее российская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не смогла пройти в третий раунд чемпионата мира по фехтованию. Она проиграла украинке Юлии Бакастовой со счетом 14:15. Другие российские участницы соревнований — Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова — вышли в 1/16 финала.

До этого спортсмен Константин Крылов превзошел рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет, показав результат в 10,04 секунды на соревнованиях в Чебоксарах. Предыдущее высшее достижение — 10,10 секунды — принадлежало Николаю Юшманову, который установил его в 1986 году.

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