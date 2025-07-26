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26 июля 2025 в 00:01

Побит 39-летний рекорд России в беге на 100 метров

Крылов пробежал 100 метров за 10,04 секунды и побил рекорд России

Константин Крылов Константин Крылов Фото: Алексей Колчин/РИА Новости

Спортсмен Константин Крылов превзошел рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет, показав результат в 10,04 секунды на соревнованиях в Чебоксарах, передает ТАСС. Уточняется, что предыдущее высшее достижение – 10,10 принадлежало Николаю Юшманову, который установил его в 1986-м году, его также повторил в 2006 году Андрей Епишин.

Второе место на состязаниях занял Илья Сазонов (10,17), третье — Александр Миронов (10,32). Известно, что мировой рекорд принадлежит ямайцу Усэйну Болту (9,58 секунды).

Ранее легкоатлет Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 м на матчевой встрече среди команд Союзного государства в Бресте. В забеге среди юниоров 18-летний спортсмен продемонстрировал результат 44,56 с. Прежний рекорд до настоящего времени держался за Виктором Маркиным (44,60 с). Он был зафиксирован на Олимпийских играх 1980 года.

Также российский прыгун в высоту Данил Лысенко победил в Кубке сильнейших спортсменов. Он показал лучший результат сезона в мире.

До этого стало известно, что российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Впервые с 2001 года отечественные спортсменки остались без золота в соревнованиях дуэтов на мировом первенстве.

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