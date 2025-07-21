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21 июля 2025 в 20:38

18-летний спортсмен побил рекорд Олимпиады 1980 года

Легкоатлет Данилов побил державшийся с Олимпиады 1980 года рекорд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкоатлет Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 м на матчевой встрече среди команд Союзного государства в Бресте, передает ТАСС. В забеге среди юниоров 18-летний спортсмен продемонстрировал результат 44,56 с.

Прежний рекорд до настоящего времени держался за Виктором Маркиным (44,60 с). Он был зафиксирован на Олимпийских играх 1980 года.

Ранее сообщалось, что российский прыгун в высоту Данил Лысенко победил в Кубке сильнейших спортсменов. Он показал лучший результат сезона в мире.

До этого стало известно, что российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Впервые с 2001 года отечественные спортсменки остались без золота в соревнованиях дуэтов на мировом первенстве.

Между тем российский синхронист Александр Мальцев завоевал в Сингапуре вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта. Спортсмен победил в сольной произвольной программе. По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла.

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