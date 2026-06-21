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21 июня 2026 в 16:41

Володин прилетел в Белоруссию с рабочим визитом

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в белорусский город Брест с рабочим визитом, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Спикер примет участие в масштабных мероприятиях по линии интеграции двух славянских государств.

Председатель Государственной думы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Республику Беларусь. У трапа самолета его встретили председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Борис Грызлов, — говорится в сообщении.

В Бресте запланировано его личное участие в работе Международного форума «Великое наследие — общее будущее» 22 июня. Кроме того, в первый день визита проведут юбилейную, 70-ю сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В ходе этого заседания парламентарии намерены детально обсудить совместное заявление «О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — передовое государство и гарант справедливого мироустройства. Он поздравил лидера РФ Владимира Путина и всех граждан страны с Днем России. Политик подчеркнул, что белорусы и россияне на протяжении многих веков шли рядом, преодолевая испытания и достигая общих побед.

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