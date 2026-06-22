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22 июня 2026 в 10:14

В Брестской крепости провели историческую реконструкцию обороны цитадели

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В Бресте тысячи зрителей стали свидетелями масштабной военно-исторической реконструкции обороны Брестской крепости, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Мероприятие прошло рано утром 22 июня у Кобринского бастиона.

В постановке, воссоздающей события от последнего мирного дня до захвата крепости фашистами, приняли участие около тысячи человек — профессиональные артисты, участники реконструкторских клубов из пяти стран, а также самодеятельные коллективы. Была задействована ретротехника, конные группы и самолет. Сценарий основан на реальных историях людей, живших в то время: представление началось с мирных зарисовок 21 июня, а затем показало первые часы войны, окружение крепости, героическую оборону и сцены пленения.

Кульминацией стало воссоздание падения на форт почти двухтонной авиабомбы, которую фашисты сбросили, чтобы сломить дух защитников. Пиротехники воспроизвели автоматные очереди и взрывы, дым от которых заволакивал небо, вызвав сильный отклик у зрителей. Подготовка реконструкции заняла несколько месяцев, в ней участвовали областные общественно-культурные центры, исполкомы, воинские части брестского гарнизона и структуры ДОСААФ.

Ранее ко Дню памяти и скорби дорожные указатели с названием «Волгоград» на основных магистралях города были временно заменены на «Сталинград». Решение о временном переименовании принимается городской думой несколько раз в году к памятным датам Великой Отечественной войны.

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