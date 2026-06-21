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21 июня 2026 в 19:28

В Волгограде заменили указатели на Сталинград

Дорожные указатели Волгограда заменили на Сталинград ко Дню памяти и скорби

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Дорожные указатели с названием «Волгоград» на основных магистралях города временно заменили на «Сталинград» ко Дню памяти и скорби, передает РИА Новости. Решение о временном переименовании принимается городской думой девять раз в году к памятным датам Великой Отечественной войны.

В воскресенье, 21 июня, дорожные службы заменили часть знаков на въездах в город. Историческое название возвращают Волгограду в следующие даты: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Впервые указатели заменили 19 ноября 2022 года. Тем самым город отметил День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. С тех пор традиция повторяется ежегодно.

Ранее в Кремле анонсировали участие президента России Владимира Путина в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также традиционно почтит память защитников Родины, возложив цветы к мемориалам городов-героев и обелиску городов воинской славы.

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