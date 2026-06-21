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21 июня 2026 в 15:14

Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Кремль анонсировал участие Путина в памятных мероприятиях 22 июня

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщили в пресс-службе Кремля. Также глава государства традиционно почтит память защитников Родины, возложив цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, российский лидер оставит цветы у памятного обелиска, установленного в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов и военнослужащие — участники СВО, встретившиеся с Путиным, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Они также почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества.

До этого президент заявил, что Россия никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. На торжественном приеме по случаю 9 Мая глава государства напомнил, что вклад союзников в разгром нацизма остается значимой частью исторической памяти.

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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
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