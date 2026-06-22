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22 июня 2026 в 13:04

Россия замерла в минуте молчания в День памяти и скорби

В РФ провели минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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В России почтили память жертв Великой Отечественной войны Всероссийской минутой молчания, которую объявили на центральных телеканалах в 12:15 по московскому времени, передает РИА Новости. Траурная акция прошла во всех регионах страны и стала центральным событием памятных мероприятий 22 июня.

Президент РФ Владимир Путин возложил венок из красных роз и гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля в Александровском саду. После этого глава государства оставил букеты цветов у тумб городов-героев, включая Киев и Одессу, почтив таким образом память защитников этих городов.

Мемориальные акции состоялись по всей стране — от Владивостока до Донецка, а также за рубежом, в частности в Армении, Молдавии и Израиле, сказано в материале. В России День памяти и скорби ежегодно отмечается 22 июня.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов и военнослужащие — участники СВО, встретившиеся с Путиным, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Они также почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества.

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День памяти и скорби
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