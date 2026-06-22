Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба Кремля. Традиционная церемония прошла в Александровском саду. Солдаты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик у Вечного огня.

День памяти и скорби отмечается 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет с момента нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Ранее на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первую свечу зажег участник СВО Иван Бондюков вместе с сыном, вторую — руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям города, заявив, что в этот день Россия вспоминает о павших в боях с фашизмом. Он отметил, что война унесла десятки миллионов жизней, а боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью.