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22 июня 2026 в 08:52

«Священная война»: Собянин обратился к ветеранам в День памяти и скорби

Собянин: в День памяти и скорби россияне вспоминают о павших в боях с фашизмом

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: АГН «Москва‭»
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Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям города, заявив, что в этот день Россия вспоминает о павших в боях с фашизмом. В своем канале на платформе МАКС он отметил, что война унесла десятки миллионов жизней, а боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью.

85 лет назад — 22 июня 1941 года — гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась священная война за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу наш народ проявил массовый героизм, мужество и стойкость, сражаясь за Победу, — подчеркнул Собянин.

По его словам, советские воины отдали жизнь за мирное будущее следующих поколений. Мэр пожелал ветеранам, их родным и близким бодрости духа и тепла, а также добавил, что память о погибших в годы Великой Отечественной войны навсегда останется в сердцах потомков.

Ранее на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первую свечу зажег участник СВО Иван Бондюков вместе с сыном, вторую — руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Москва
Россия
Сергей Собянин
Великая Отечественная война
День памяти и скорби
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