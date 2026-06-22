В Калининградской области хотят создать мемориал советским узникам

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в День памяти и скорби выступил с инициативой увековечить память советских узников концлагеря «Хохенбрух», сообщает РИА Новости. Поводом для парламентской инициативы послужило обращение местной жительницы, поступившее в интернет-приемную политика.

Я подготовил депутатский запрос в адрес губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Необходимо, чтобы память о жертвах геноцида была увековечена на этом месте, — сказал Миронов.

Гражданка указала на то, что на территории бывшего лагеря по инициативе правительства и генконсульства Польши уже установлены две памятные стелы в честь польских общественных и политических деятелей, тогда как мемориалов, посвященных советским военнопленным и мирным жителям, там не имеется. В пресс-службе партии напомнили, что концентрационный лагерь располагался в Восточной Пруссии — на месте нынешнего поселка Громово в Калининградской области.

Согласно одной из версий, он действовал с августа 1939 года до освобождения Красной армией в январе 1945-го; по другой — до октября 1944 года, когда нацистское руководство, опасаясь наступления советских войск, издало приказ об эвакуации населения и госучреждений из прифронтовой зоны. Первоначально созданный как лагерь для польских военнопленных и гражданских лиц, он быстро превратился в тюрьму гестапо, а с 1943 года получил статус филиала концлагеря «Штуттгоф».

Основную массу узников составляли политические противники режима, евреи, а после 1941 года — советские военнослужащие. Заключенные содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам, массово гибли от непосильного труда и казней.

В воскресенье, 21 июня, на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первую свечу зажег участник СВО Иван Бондюков вместе с сыном.