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10 июля 2026 в 15:40

В Ленинградской области перезахоронили останки 543 узников концлагеря

В Волосовском районе перезахоронили останки 543 узников концлагеря «Дулаг-102»

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
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Траурно-торжественная церемония перезахоронения останков 543 узников фашистского концлагеря «Дулаг-102» состоялась в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил Следственный комитет России на платформе МАКС. Мероприятие прошло на воинском участке Рабитицкого кладбища в городе Волосово в рамках проекта «Без срока давности».

В церемонии приняли участие руководители и сотрудники следственного управления, депутаты законодательного собрания и представители администрации Волосовского района. Также на мероприятии присутствовали поисковые отряды, местные жители и члены исторических организаций.

Массовое захоронение советских граждан и военнопленных было обнаружено в 2023 году в ходе поисково-разведывательных мероприятий. Пересыльный концлагерь «Дулаг-102» действовал на территории местного известкового завода с сентября 1941 года до конца 1943 года. По разным данным, там были убиты от 6 до 9 тыс. человек.

Ранее в Багратионовском районе Калининградской области поисковые отряды обнаружили останки двух советских летчиков. Вместе с ними из земли были подняты фрагменты штурмовика Ил-2, который потерпел крушение в самом конце Великой Отечественной войны.

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